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Празднование 870-летия Москвы

Общество
9 сентября, 23:41 UTC+3

Завершили субботнюю программу праздника фейерверки во всех административных округах города

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Торжественное открытие Дня города на Красной площади
Торжественное открытие Дня города на Красной площади
Торжественное открытие Дня города на Красной площади
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, на Красной площади
Мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, на Красной площади
Мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, на Красной площади
© Дмитрий Астахов/ТАСС
Торжественное открытие Дня города на Красной площади
Торжественное открытие Дня города на Красной площади
Торжественное открытие Дня города на Красной площади
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
© Артем Геодакян/ТАСС
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
Празднование Дня города на Тверской улице
© Артем Геодакян/ТАСС
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
© Владимир Гердо/ТАСС
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
© Владимир Гердо/ТАСС
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
© Владимир Гердо/ТАСС
Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города
Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города
Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города
© Артем Геодакян/ТАСС
Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города
Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города
Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города
© Артем Геодакян/ТАСС
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
© Сергей Бобылев/ТАСС
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
© Сергей Бобылев/ТАСС
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
© Сергей Бобылев/ТАСС
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
© Сергей Бобылев/ТАСС
Мероприятия во время театрального фестиваля "Яркие люди" в парке "Музеон" в рамках празднования Дня города
Мероприятия во время театрального фестиваля "Яркие люди" в парке "Музеон" в рамках празднования Дня города
Мероприятия во время театрального фестиваля "Яркие люди" в парке "Музеон" в рамках празднования Дня города
© Сергей Бобылев/ТАСС
Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города
Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города
Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города
© Станислав Красильников/ТАСС
Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города
Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города
Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города
© Станислав Красильников/ТАСС
Концерт симфонического оркестра в рамках тематической программы "Москва созидает" у храма Христа Спасителя в честь празднования Дня города
Концерт симфонического оркестра в рамках тематической программы "Москва созидает" у храма Христа Спасителя в честь празднования Дня города
Концерт симфонического оркестра в рамках тематической программы "Москва созидает" у храма Христа Спасителя в честь празднования Дня города
© Андрей Махонин/ТАСС
Праздничный салют на Москве-реке у Кремлевской набережной в честь Дня города
Праздничный салют на Москве-реке у Кремлевской набережной в честь Дня города
Праздничный салют на Москве-реке у Кремлевской набережной в честь Дня города
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Праздничный салют в Лужниках в честь Дня города
Праздничный салют в Лужниках в честь Дня города
Праздничный салют в Лужниках в честь Дня города
© Артем Коротаев/ТАСС
Праздничный салют на Москве-реке у парка "Зарядье" в честь Дня города
Праздничный салют на Москве-реке у парка "Зарядье" в честь Дня города
Праздничный салют на Москве-реке у парка "Зарядье" в честь Дня города
© Марина Лысцева/ТАСС
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Торжественное открытие Дня города на Красной площади
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, на Красной площади
© Дмитрий Астахов/ТАСС
Торжественное открытие Дня города на Красной площади
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Празднование Дня города на Тверской улице
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Празднование Дня города на Тверской улице
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Празднование Дня города на Тверской улице
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Празднование Дня города на Тверской улице
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Празднование Дня города на Тверской улице
© Артем Геодакян/ТАСС
Празднование Дня города на Тверской улице
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Празднование Дня города на Тверской улице
© Артем Геодакян/ТАСС
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
© Владимир Гердо/ТАСС
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
© Владимир Гердо/ТАСС
Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"
© Владимир Гердо/ТАСС
Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города
© Артем Геодакян/ТАСС
Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города
© Артем Геодакян/ТАСС
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
© Сергей Бобылев/ТАСС
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
© Сергей Бобылев/ТАСС
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
© Сергей Бобылев/ТАСС
Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города
© Сергей Бобылев/ТАСС
Мероприятия во время театрального фестиваля "Яркие люди" в парке "Музеон" в рамках празднования Дня города
© Сергей Бобылев/ТАСС
Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города
© Станислав Красильников/ТАСС
Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города
© Станислав Красильников/ТАСС
Концерт симфонического оркестра в рамках тематической программы "Москва созидает" у храма Христа Спасителя в честь празднования Дня города
© Андрей Махонин/ТАСС
Праздничный салют на Москве-реке у Кремлевской набережной в честь Дня города
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Праздничный салют в Лужниках в честь Дня города
© Артем Коротаев/ТАСС
Праздничный салют на Москве-реке у парка "Зарядье" в честь Дня города
© Марина Лысцева/ТАСС

Подошел к концу первый день празднования 870-летия Москвы. В этом году темой праздника стал лозунг "Город, где создается история".

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Всего в двухдневную программу празднования входят 427 крупных праздничных мероприятия, в ней принимают участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. В Москве работают 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов.

На время празднования Тверская улица стала пешеходной, для гостей праздника было заготовлено 100 творческих мастер-классов, 70 интерактивных спортивных программ.

Площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды" рассказали о выдающихся москвичах - ученых и инженерах, композиторах и театральных деятелях, спортсменах и поэтах.

У храма Христа Спасителя исполнили классические произведения в современной обработке Нижегородский губернский оркестр, "Красная гвоздика" и Всемирный молодежный симфонический оркестр.

Первый день празднования 870-летия столицы завершился большим пиротехническим шоу в 13 точках города.

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