Празднование 870-летия Москвы

Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы

Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы 9 сентября, 15:07

"В добрый путь": в обновленных "Лужниках" стартовал тур кубка мира по футболу

"В добрый путь": в обновленных "Лужниках" стартовал тур кубка мира по футболу 9 сентября, 16:36

В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам

В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам 9 сентября, 16:38

Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"

Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках" 9 сентября, 19:47

Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"

Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином" 9 сентября, 20:56

Праздничный салют на Москве-реке у парка "Зарядье" в честь Дня города © Марина Лысцева/ТАСС

Праздничный салют в Лужниках в честь Дня города © Артем Коротаев/ТАСС

Праздничный салют на Москве-реке у Кремлевской набережной в честь Дня города © Сергей Фадеичев/ТАСС

Концерт симфонического оркестра в рамках тематической программы "Москва созидает" у храма Христа Спасителя в честь празднования Дня города © Андрей Махонин/ТАСС

Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города © Станислав Красильников/ТАСС

Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города © Станислав Красильников/ТАСС

Мероприятия во время театрального фестиваля "Яркие люди" в парке "Музеон" в рамках празднования Дня города © Сергей Бобылев/ТАСС

Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города © Сергей Бобылев/ТАСС

Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города © Сергей Бобылев/ТАСС

Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города © Сергей Бобылев/ТАСС

Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города © Сергей Бобылев/ТАСС

Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города © Артем Геодакян/ТАСС

Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города © Артем Геодакян/ТАСС

Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники" © Владимир Гердо/ТАСС

Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники" © Владимир Гердо/ТАСС

Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники" © Владимир Гердо/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, на Красной площади © Дмитрий Астахов/ТАСС

Торжественное открытие Дня города на Красной площади

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, на Красной площади

© Дмитрий Астахов/ТАСС

Торжественное открытие Дня города на Красной площади

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Празднование Дня города на Тверской улице

© Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Празднование Дня города на Тверской улице

© Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Празднование Дня города на Тверской улице

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Празднование Дня города на Тверской улице

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Празднование Дня города на Тверской улице

© Артем Геодакян/ТАСС

Празднование Дня города на Тверской улице

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Празднование Дня города на Тверской улице

© Артем Геодакян/ТАСС

Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"

© Владимир Гердо/ТАСС

Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"

© Владимир Гердо/ТАСС

Спортивные мероприятий в День города на территории спорткомплекса "Лужники"

© Владимир Гердо/ТАСС

Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города

© Артем Геодакян/ТАСС

Фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города

© Артем Геодакян/ТАСС

Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города

© Сергей Бобылев/ТАСС

Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города

© Сергей Бобылев/ТАСС

Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города

© Сергей Бобылев/ТАСС

Театральный фестиваль "Яркие люди" в Парке Горького во время празднования Дня города

© Сергей Бобылев/ТАСС

Мероприятия во время театрального фестиваля "Яркие люди" в парке "Музеон" в рамках празднования Дня города

© Сергей Бобылев/ТАСС

Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города

© Станислав Красильников/ТАСС

Благотворительный забег на Цветном бульваре в День города

© Станислав Красильников/ТАСС

Концерт симфонического оркестра в рамках тематической программы "Москва созидает" у храма Христа Спасителя в честь празднования Дня города

© Андрей Махонин/ТАСС

Праздничный салют на Москве-реке у Кремлевской набережной в честь Дня города

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Праздничный салют в Лужниках в честь Дня города

© Артем Коротаев/ТАСС