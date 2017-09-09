Празднование 870-летия Москвы

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Подошел к концу первый день празднования 870-летия Москвы. В этом году темой праздника стал лозунг "Город, где создается история".
Всего в двухдневную программу празднования входят 427 крупных праздничных мероприятия, в ней принимают участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. В Москве работают 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов.
На время празднования Тверская улица стала пешеходной, для гостей праздника было заготовлено 100 творческих мастер-классов, 70 интерактивных спортивных программ.
Площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды" рассказали о выдающихся москвичах - ученых и инженерах, композиторах и театральных деятелях, спортсменах и поэтах.
У храма Христа Спасителя исполнили классические произведения в современной обработке Нижегородский губернский оркестр, "Красная гвоздика" и Всемирный молодежный симфонический оркестр.
Первый день празднования 870-летия столицы завершился большим пиротехническим шоу в 13 точках города.