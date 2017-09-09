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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В столичном парке "Сокольники" в День города проходит песенный марафон. Главный акцент в субботу организаторы сделали на опере, передает корреспондент ТАСС.
"Центральной тематикой в рамках направления "Москва созидает" в "Сокольниках" стала опера. Таким образом мы решили популяризировать этот вид искусства, сделать доступнее всем москвичам и гостям столицы", - сказала пресс-секретарь парка "Сокольники" Екатерина Самарина. Открыла программу лауреат премии Grammy, оперная певица Екатерина Лехина. А вечером ее сменила джазовая солистка из Дании Индра Риос-Мур.
Около центрального входа в парк посетителей весь день встречают "живые статуи". Артисты из оперного квартета Opera fashion, одетые в белоснежные греческие туники, стоя на постаментах, исполняют партии из известных опер, оперетт и русские народные песни.
Завершится вечер выступлением музыкального коллектива из Германии UWAGA!