МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В столичном парке "Сокольники" в День города проходит песенный марафон. Главный акцент в субботу организаторы сделали на опере, передает корреспондент ТАСС.

"Центральной тематикой в рамках направления "Москва созидает" в "Сокольниках" стала опера. Таким образом мы решили популяризировать этот вид искусства, сделать доступнее всем москвичам и гостям столицы", - сказала пресс-секретарь парка "Сокольники" Екатерина Самарина. Открыла программу лауреат премии Grammy, оперная певица Екатерина Лехина. А вечером ее сменила джазовая солистка из Дании Индра Риос-Мур.

Около центрального входа в парк посетителей весь день встречают "живые статуи". Артисты из оперного квартета Opera fashion, одетые в белоснежные греческие туники, стоя на постаментах, исполняют партии из известных опер, оперетт и русские народные песни.

Завершится вечер выступлением музыкального коллектива из Германии UWAGA!