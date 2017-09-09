Посольство РФ в США открыло линию экстренной связи для россиян в связи с ураганом "Ирма"

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Вашингтоне открыл линию экстренной связи для россиян, находящихся американских штатах, которые может затронуть ураган "Ирма". Об этом сообщается в распространенном в субботу в Facebook заявлении диппредставительства.
"В связи с приближением урагана "Ирма" консульский отдел посольства России в Вашингтоне открыл линию экстренной связи для граждан России, находящихся в штатах Флорида, Джорджия, на территории Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островах: (202) 365 21 24", - отмечается в объявлении.
Как информировал в субботу национальный центр по наблюдению за ураганами США, ураган "Ирма" на данный момент ослаб до третьей категории и движется не на северо-запад к штату Флорида, а на запад. Скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 58,1 м/с до 55,9 м/с, что соответствует урагану третьей из пяти категорий. Ураган находится менее чем в 500 км от Майами (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью 4 м/с.