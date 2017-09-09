ОНК Москвы намерена защитить права тяжелобольных граждан в СИЗО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратится в органы прокуратуры и Мосгорсуд в связи с необходимостью соблюдения прав находящихся под стражей тяжелобольных граждан, сообщил ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

"ОНК Москвы намерена обратиться к органы прокуратуры и руководству Мосгорсуда с просьбой обратить внимание работников прокуратуры и судей на необходимость тщательного соблюдения прав тяжелобольных граждан при при принятии судами решений о заключении под стражу", - сказал он.

По его словам, члены ОНК обнаружили в СИЗО номер 4 заключенного, который содержится там вопреки постановлению правительства, утвердившего перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. "В СИЗО номер 4 содержится иностранный гражданин с хронической почечной недостаточностью, нуждающийся в гемодиализе. Лица с такими заболеваниями не должны содержаться под стражей, поскольку оно включено в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, утвержденный правительством РФ, и суды, принимая решения об аресте, обязаны проверять эти обстоятельства", - заявил Мельников.

По его словам, жизни этого заключенного угрожает серьезная опасность. "На протяжении недели ему не проводился гемодиализ, хотя на свободе он осуществлялся три раза в неделю. И сегодня лишь благодаря оперативному вмешательству ОНК, во взаимодействии с сотрудниками УФСИН Москвы и руководством департамента здравоохранения Москвы, ему был сделан гемодиализ. То есть ему фактически спасли жизнь", - подчеркнул ответственный секретарь ОНК.

Мельников напомнил, что это не первая подобная ситуация. В июле благодаря вмешательству ОНК и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой был освобожден из СИЗО инвалид Антон Мамаев, заболевание которого также входило в указанный перечень, утвержденный правительством.