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Заммэра Москвы вручила флаг города участникам будущей полярной экспедиции

Общество
9 сентября, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Участники экспедиций фонда традиционно берут с собой в Арктику флаг города, из которого отправляются в путь

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина вручила в субботу на площадке празднования Дня города "Москва открывает" флаг столицы представителям автономной некоммерческой организации научно-информационный фонд "Полярная инициатива", которые примут участие в следующей экспедиции в Арктику.

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Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Отмечается, что традиционно участники экспедиций фонда берут с собой в Арктику флаг города, из которого они отправляются в путь. Впоследствии его устанавливают на Северном полюсе.

"В День города на Тверской мы не только вспоминаем достижения выдающихся москвичей прошлого, но и закладываем основу для будущих открытий и свершений. Надеюсь, что познавательная программа праздника, включая лекции, встречи со знаменитыми учеными, арт-объекты, вдохновит многих будущих исследователей", - приводит оргкомитет слова Сергуниной.

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