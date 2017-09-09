Заммэра Москвы вручила флаг города участникам будущей полярной экспедиции

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина вручила в субботу на площадке празднования Дня города "Москва открывает" флаг столицы представителям автономной некоммерческой организации научно-информационный фонд "Полярная инициатива", которые примут участие в следующей экспедиции в Арктику.

Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Отмечается, что традиционно участники экспедиций фонда берут с собой в Арктику флаг города, из которого они отправляются в путь. Впоследствии его устанавливают на Северном полюсе.

"В День города на Тверской мы не только вспоминаем достижения выдающихся москвичей прошлого, но и закладываем основу для будущих открытий и свершений. Надеюсь, что познавательная программа праздника, включая лекции, встречи со знаменитыми учеными, арт-объекты, вдохновит многих будущих исследователей", - приводит оргкомитет слова Сергуниной.