На церемонии закрытия выставки ЭКСПО-2017 в Астане представят энергию будущего

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Передовые "зеленые" технологии и лучшие научные разработки в сфере энергии будущего продемонстрируют на тожественной церемонии закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, которая пройдет вечером в воскресенье. Гостям представления обещают показать будущее, где лучшие современные достижения в области чистой энергии стали привычной реальностью.

Масштабное шоу

Непосредственными участниками театрализованного шоу станут более 2,2 тыс. человек, в том числе волонтеры и представители стран-участниц выставки. "В постановке мы расскажем, как ЭКСПО-2017 повлияет на будущее людей. О том, как изменится мир благодаря изобретениям, которые были представлены на выставке. Главную роль будет играть человек, ведь именно он - автор самых невероятных технологических новинок", - рассказал генеральный продюсер церемонии закрытия выставки Борислав Володин.

По его словам, шоу будет не только красивым, но и информативным. Зрители увидят передовые научные разработки и итоговые статистические данные о выставке. Гостей представления ждет грандиозное по размаху и зрелищности представление с использованием сложных инженерных, постановочных и художественных решений.

"Многотонные декорации, парящие в воздухе в разных плоскостях одновременно с движением воздушных гимнастов, постоянно трансформирующаяся сцена, завораживающая музыка перенесут зрителя в фантастический мир будущего", - рассказали о предстоящем событии в компании "Астана Expo 2017".

Завершится представление праздничным фейерверком, после которого состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады, известных оперных артистов, симфонического оркестра Марата Бисенгалиева, этнографического оркестра "Отрар сазы" и артистов балета.

Почетными гостями церемонии закрытия ЭКСПО-2017 станут главы государств и правительств порядка 30 стран. Большая их часть прибудет на выставку вместе президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым после первого дня работы саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

В Астане в связи с приездом высокопоставленных гостей принимают повышенные меры безопасности - для обеспечения охраны общественного порядка привлечено более 9 тыс. сотрудников полиции.

Экономический эффект

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 проходила в течение трех месяцев - с 10 июня по 10 сентября. В ней приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Каждое государство представило свой павильон, где раскрыло тему выставки, показав лучшие мировые технологии энергосбережения, новые разработки по использованию существующих альтернативных энергоисточников.

За три месяца проведения ЭКСПО-2017 на выставке побывали более 3,5 млн человек, хотя первоначально организаторы рассчитывали на 2 млн посетителей.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что проведение выставки оказало положительный мультипликативный эффект на развитие столицы и экономики страны в целом. "Проведение ЭКСПО-2017 положительно повлияло почти на все сектора экономики. Повысилось количество туристов в гостиницах и местах общественного питания. За счет этого в бюджет столицы поступили дополнительные средства. Были открыты рабочие места".

По его словам, "196 казахстанских компаний принимали участие в строительстве выставочного комплекса - это около 200 тыс. человек. Сейчас здесь трудятся около 21 тыс. человек, которые обеспечивают работу выставки".

Как рассказал председатель компании "Астана Expo 2017" Ахметжан Есимов, благодаря проведению ЭКСПО-2017 заметно выросли показатели в сфере туризма. Так, количество гостиниц и хостелов в Астане выросло на 27%, а их заполняемость достигла отметки в 60%.

Немаловажно, что все объекты выставки будут использованы и после ее окончания. На территории ЭКСПО-2017 планируют размещение Международного финансового центра "Астана", парка IT-стартапов. В павильоне в виде огромной сферы "Нур Алем" ("Сияющий мир") организуют "Музей будущего", и сфера продолжит работу как туристический объект.

Кроме того, на территории ЭКСПО-2017 планируют создать Международный центр по развитию "зеленых" технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН.

Павильон России

Российская экспозиция на международной выставке стала одной из самых крупных (ее площадь более 1 тыс. кв. м) и одной из самых популярных у посетителей. За три месяца в российском павильоне побывали порядка 750 тыс. человек, более 500 официальных делегаций, там прошло свыше 130 деловых и культурных мероприятий.

Павильон раскрыл тему энергетического потенциала страны на примере уникального природного региона Русская Арктика. Гостей выставки удивили декорации со светящейся фактурой арктических льдов, огромный айсберг, мультимедийный аттракцион "Полярная полусфера", а также тематические сектора, посвященные достижениям энергетики и разработкам будущего в гидроэнергетике, углеводородной отрасли, секторе альтернативной и возобновляемой энергетики.

Особенно популярными оказались мультимедийный тоннель "Портал энергии", демонстрирующий трансформацию энергии земных глубин в энергию будущего, новейшие разработки в сфере атомной энергетики, гетероструктурный солнечный модуль группы компаний "Хевел".

Опыт работы на выставке ЭКСПО-2017 может пригодиться российской стороне в случае одобрения ее заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.