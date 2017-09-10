Безруков и Хабенский примут участие в велозаезде в День 870-летия Москвы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Благотворительный театральный велозаезд "Театралли" состоится 10 сентября, в 11:00 мск, на Бульварном кольце в Москве в рамках программы праздничных мероприятий, посвященных 870-летию российской столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда поддержки деятелей искусства "Артист".

"Благотворительный театральный велозаезд "Театралли" состоится 10 сентября. На велосипедах поедут Евгений Миронов, Мария Миронова, Игорь Верник, Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Ирина Апексимова, Ирина Пегова, Юлия Пересильд, Анна Большова, Гоша Куценко и многие другие", - отмечают в пресс-службе фонда.

Мероприятие проводится при поддержке департамента культуры и департамента транспорта Москвы. Вместе с артистами на велосипеды сядут руководители этих ведомств - Александр Кибовский и Максим Ликсутов.

Велосипедный заезд по Бульварному кольцу объединит актеров Театра Наций, МХТ им. А. П. Чехова, Театра на Таганке, Театра им. А. С. Пушкина, Гоголь-центра, Современника, электротеатра "Станиславский" и других московских театров. Заезд послужит символичным открытием театрального сезона 2017-2018 годов.

По завершении заезда на основной сцене сада "Эрмитаж" состоится награждение победителей. Там же "Театралли" завершится концертной программой "Байки театрального заезда". Миниатюры, басни и другие номера представят молодые артисты школы-студии МХТ, Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, Московского театра поэтов, Центра им. Вс. Мейерхольда и Московской школы нового кино.

Принять участие в велозаезде с артистами смогут только те, кто заранее зарегистрировался на сайте фонда "Артист".

Об акции и фонде

Благотворительная акция "Театралли" проводится для реализации одной из основных программ помощи фонда "Артист" - SOS, - в рамках которой представители благотворительной организации берут под патронаж одиноких ветеранов сцены. Сегодня среди подопечных фонда - порядка 2 тыс. деятелей культуры и искусства старшего поколения.

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" учредили в 2008 году. Его основали народный артист России Евгений Миронов, заслуженная артистка РФ Мария Миронова, народный артист России Игорь Верник и продюсер Наталья Шагинян-Нидэм. Миссия фонда - адресная помощь ветеранам-деятелям искусства, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.