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Санитарно-эпидемиологические заключения станут обязательными для лагерей после 10 сентября

Общество
10 сентября, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Роспотребнадзор также прорабатывает варианты, как сделать санэпидзаключения доступными для родителей

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Детские оздоровительные лагеря после 10 сентября смогут открыться только после получения ими санитарно-эпидемиологического заключения.

С 1 января 2017 года в стране вступили в силу новые правила организации детского отдыха, которые обязали лагеря всех типов получать санитарно-эпидемиологические заключения, но не были утверждены подзаконные акты, регулирующие процедуру выдачи этих документов. В начале августа главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила ТАСС, что сейчас все необходимые нормы разработаны и вступят в силу с 10 сентября.

"В нашей части все поручения уже даны, и мы будем проводить итоговое совещание селекторное со всей страной на следующей неделе, подводим итоги лета. Для того чтобы дети могли спокойно отдыхать, и не только со следующего лета, а уже с этих каникул, ближайших", - сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Само введение санитарных заключений для летних лагерей упорядочит контроль над детским отдыхом. Она также отметила, что ведомство прорабатывает варианты, как сделать санэпидзаключения доступными для родителей. Основная версия - сделать их доступными на сайте Роспеотребнадзора.

"Мы выдали всем, и выдаем еще всем оздоровительным учреждениям, учреждениям детского отдыха предписания, как делаем это каждый год. У нас не менялись санитарные требования. Они все известны. И самая главная задача - добиться их исполнения", - добавила Попова.

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Темы
Санитарная обстановка в детских лагерях
Персоны
Попова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
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