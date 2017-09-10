Ассамблею "Пластовская осень" в Ульяновской области откроет пленэр в честь Года экологии

УЛЬЯНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Седьмая международная ассамблея художников "Пластовская осень" откроется в воскресенье в Ульяновской области массовым пленэром "На семи ветрах", посвященным Году экологии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства искусства и культурной политики региона.

"Торжественная церемония открытия ассамблеи состоится 10 сентября: в этот день в центре Ульяновска запланирован массовый пленэр "На семи ветрах", который в этом году будет посвящен Году экологии в России. Участники пленэра будут рисовать вместе с известными живописцами области, объектами изображения художников станут волжские пейзажи, городские аллеи", - сказали в пресс-службе.

Программа "Пластовской осени-2017" продлится до 15 сентября и включает 28 культурных мероприятий, которые пройдут на площадках городов Ульяновска и Димитровграда, а также в Карсунском, Майнском, Инзенском районах области. За день до торжественного открытия ассамблеи приступили к работе выставки молодых ульяновских художников "Осень. Поколение NEXT" и "Точки зрения" из архива местного фотоклуба "Смена".

Главным событием "Пластовской осени" традиционно станет торжественная церемония вручения Международной премии в области изобразительного искусства имени А. А. Пластова 14 сентября.

Во время ассамблеи ульяновские власти намерены заключить договор о сотрудничестве с народным художником СССР, скульптором, дизайнером, президентом Российской академии художеств, профессором и педагогом Зурабом Церетели. В рамках договоренности будут проводиться лекции именитых художников в Ульяновске и обмен экспозициями с академией художеств. Договоренность также предполагает поездки ульяновских детей на мастер-классы к Церетели.

"В 2017 году у нас появился новый партнер - Российская академия художеств, ее президентом, народным художником СССР, скульптором, дизайнером, профессором и педагогом Зурабом Церетели будет заключен договор о взаимном долгосрочном сотрудничестве. Он выразил желание стать участником "Пластовской осени-2017" в качестве почетного гостя и эксперта", - привели в пресс-службе слова министра искусства и культурной политики региона Ольги Мезиной.

Среди почетных гостей "Пластовской осени-2017" эксперт института Академии общественных наук Китая, России, Восточной Европы и Центральной Азии Сяо Бинь, искусствовед, преподаватель Высшей школы экономики в Москве Ангелина Лучано (США), директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда.

В мероприятиях также примут участие председатель Секции искусствоведения и критики Санкт-Петербургского Союза художников, член Европейского Общества культуры, директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.

Об ассамблее

Международная ассамблея "Пластовская осень" проводится в Ульяновской области с 2011 года. Участниками мероприятия становятся художники России и стран СНГ, директора музеев, владельцы частных художественных галерей, ученые и руководители вузов. В программе ассамблеи - мастер-классы профессиональных художников, выставки картин, научные конференции.

VII Международная ассамблея художников "Пластовская осень" включена в программу специальных мероприятий Международного культурного форума "Культура и бизнес: творческий капитал современного города", который пройдет под эгидой ЮНЕСКО 14-15 сентября.

Партнерами проведения ассамблеи выступят Союз художников России, Московский союз художников, Санкт-Петербургский Союз художников, Союз художников стран СНГ, Фонд поддержки творческой молодежи имени А. А. Пластова.