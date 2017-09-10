Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В озере Онтарио найдена модель реактивного канадского истребителя времен холодной войны

Общество
10 сентября, 10:16 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Экспериментальная модель Avro CF-105 Arrow лежит на крыше на глубине около 40 м, его носовая часть повреждена, а сам аппарат полностью покрыт донными осадками

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. На дне озера Онтарио обнаружена экспериментальная модель канадского реактивного истребителя Avro CF-105 Arrow, предназначенного для перехвата советских стратегических бомбардировщиков, проект по разработке которого был свернут в 1959 году. Об этом сообщили представители группы OEX Recovery Group, организовавшей поисковую экспедиции Raise the Arrow.

Поиски, приуроченные к 60-летию первого испытательного полета Avro Arrow (25 марта 1958 года), начались в конце июля в районе местечка Пойнт-Петр, в 230 км к востоку от Торонто. Исследователи 8 сентября опубликовали видеозаписи с подводных аппаратов, на которых видно одну из девяти пропавших моделей самолета этого уникального проекта времен холодной войны. Она лежит на крыше на глубине порядка 40 м, носовая часть повреждена, а сам аппарат полностью покрыт донными осадками.

Затонувшие модели представляют собой лишь небольшие копии Avro Arrow размером чуть более 3 м в длину и 2 м в ширину, тогда как длина самого истребителя составляла 24 м, а размах крыла - 15 м. Модели были выпущена для этого проекта с 1954 по 1957 годы и проходили испытания в районе Пойнт-Петра. По словам руководителя экспедиционной группы Джона Бурзински, поиски остальных прототипов перехватчика продолжаются, после чего их планируется передать в авиационные музеи страны.

Проект реактивного истребителя-перехватчика Avro CF-105 Arrow с дельтовидным крылом стартовал в 1953 году. Первый экземпляр Arrow был показан 4 октября 1957 года, а в 1958-1959 годах пять опытных самолетов успешно прошли испытания. Максимальная скорость перехватчика составляла 2104 км/ч, а высота полета - 16,1 км.

Проект был закрыт по решению правительства Канады 20 февраля 1959 года. Причиной стало то, что в 1957 году Оттава подписала с Вашингтоном соглашение по Объединенному командованию аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Правительство премьера Джона Дифенбейкера решило, что не сможет финансово обеспечить и NORAD, и проект Avro CF-105 Arrow. При этом все чертежи, прототипы, испытательные модели и другие материалы по проекту были уничтожены. Несколько реплик уникального канадского истребителя находятся в музеях авиации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
2
Ураган "Ирма" надвигается на Флориду
3
Юлия Латынина покинула Россию
4
Как проголосовать на выборах-2017
5
Найти адрес участка для голосования 10 сентября можно на сайте госуслуг
6
Лукашенко заявил, что Белоруссии и России надо договариваться о взаимном признании виз
7
Дипломатов из Саудовской Аравии обвинили в финансировании репетиции терактов 11 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама