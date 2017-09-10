Турбизнес Франции обеспокоен последствиями урагана "Ирма" на Сен-Мартен и Сен-Бартельми

ПАРИЖ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Представители французского турбизнеса обеспокоены последствиями урагана "Ирма", который нанес значительный урон инфраструктуре популярных туристических островов Сен-Мартен и Сен-Бартельми. Согласно официальным данным местных властей, циклон разрушил около 70% гостиничной базы этих заморских территорий Франции.

"Воздействие, которое оказал ураган на острова, оказалось намного сильнее, чем ожидалось: разрушен аэропорт Принцессы Юлианы - один из крупнейших транспортных узлов Карибского региона, сравнялись с землей роскошные виллы, гостиницы, рестораны", - отметил директор исследовательской компании Proturism Дидье Арино. "Для туриндустрии это стало настоящей катастрофой, последствия которой мы будем еще долго ощущать", - сказал эксперт.

По его мнению, после урагана большинство туристов, планировавших отправиться на отдых на эти острова, теперь выберут другие направления. "Это вполне предсказуемая реакция людей, напуганных информацией о стихийном бедствии. Для 90% путешественников, отдыхающих здесь ежегодно, не составит труда доплатить и приобрести другой тур, потому что это обеспеченные люди, имеющие широкие возможности. А вот турсектор сильно потеряет в доходах", - полагает Арино.

Директор компании Voyageurs du monde Жан-Франсуа Риаль считает, что "сейчас первоочередная задача для гостиничного бизнеса - в максимально сжатые сроки восстановить инфраструктуру". "Но, думаю, что в любом случае в ближайшие месяцы туристы будут избегать этих мест, - уверен он. - Даже когда пройдет сезон ураганов, будет вполне понятный психологический барьер".

"Природный катаклизм поставил туристическую отрасль в крайне тяжелую ситуацию, - считает руководитель турагентства Exotismes Гилбер Сиснерос. - Я занимаюсь туристическим бизнесом больше 30 лет. За это время сектор испытывал разные потрясения, но такого масштаба разрушений от удара стихии во Франции я еще не видел".

По мнению эксперта в области туризма Жоржа Панайотиса, "на приведение инфраструктуры в прежний вид уйдет два, а может даже и три года". "Отсутствие отдыхающих на Сен-Мартен и Сен-Бартельми в ближайшие несколько месяцев будет означать потерю нескольких миллионов евро прибыли, которую приносит туризм", - считает он.

Туристическая отрасль островов

Согласно официальным данным французских властей, ежегодно Сен-Мартен посещают около 2,5 млн туристов, подавляющее большинство путешественников - американские граждане, многие из которых прибывают сюда на круизных судах. В турбизнесе заняты около 80% местного населения.

Сен-Бартельми ежегодно принимает порядка 1,2 млн иностранных отдыхающих. В туристической сфере работают 37% жителей острова.

Преимущество этих курортов состоит в том, что они функционируют круглый год. Климат островов - тропический, в течение всего года здесь стоит теплая и сухая погода.