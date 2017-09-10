Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Превышение содержания сероводорода в 2,4 раза зафиксировано на юго-востоке Москвы

Общество
10 сентября, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Росприроднадзор начал проверки предприятий на востоке и юго-востоке столицы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" вечером в субботу зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе в 2,4 раза на юго-востоке столицы - в районе Печатники. Превышение концентрации вещества наблюдалось в течение трех часов с 19:00 до 21:00. Об этом говорится в материалах экологической службы.

Превышение выбросов выявила автоматическая станция мониторинга "Гурьянова", контролирующая состояние воздуха в зоне влияния Курьяновских очистных сооружений "Мосводоканала".

С начала сентября станции "Мосэкомониторинга" - "Кожухово" и "Жулебино" - неоднократно фиксировали превышения концентрации сероводорода в воздухе столицы. Они контролируют ПДК в зоне влияния Мусоросжигательного завода № 4, мусорного полигона "Кучино" и Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала".

Из-за выбросов Росприроднадзор начал проверки предприятий на востоке и юго-востоке. В рамках расследования специалисты ведомства уже выявили превышения по сероводороду на Люберецких очистных сооружениях.

Проверки проходят также в районе полигона "Кучино", на Курьяновских очистных сооружениях, объектах Московского НПЗ и Мусоросжигательного завода № 4. Кроме этого, изучается деятельность пункта сортировки отходов ООО "УК "Кусор", ООО "ПК Вторалюминпродукт". По всем выявленным фактам превышений возбуждены административные дела по статье 8.21 КоАП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
2
Ураган "Ирма" надвигается на Флориду
3
Юлия Латынина покинула Россию
4
Как проголосовать на выборах-2017
5
Найти адрес участка для голосования 10 сентября можно на сайте госуслуг
6
Лукашенко заявил, что Белоруссии и России надо договариваться о взаимном признании виз
7
Дипломатов из Саудовской Аравии обвинили в финансировании репетиции терактов 11 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама