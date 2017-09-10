Превышение содержания сероводорода в 2,4 раза зафиксировано на юго-востоке Москвы

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" вечером в субботу зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе в 2,4 раза на юго-востоке столицы - в районе Печатники. Превышение концентрации вещества наблюдалось в течение трех часов с 19:00 до 21:00. Об этом говорится в материалах экологической службы.
Превышение выбросов выявила автоматическая станция мониторинга "Гурьянова", контролирующая состояние воздуха в зоне влияния Курьяновских очистных сооружений "Мосводоканала".
С начала сентября станции "Мосэкомониторинга" - "Кожухово" и "Жулебино" - неоднократно фиксировали превышения концентрации сероводорода в воздухе столицы. Они контролируют ПДК в зоне влияния Мусоросжигательного завода № 4, мусорного полигона "Кучино" и Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала".
Из-за выбросов Росприроднадзор начал проверки предприятий на востоке и юго-востоке. В рамках расследования специалисты ведомства уже выявили превышения по сероводороду на Люберецких очистных сооружениях.
Проверки проходят также в районе полигона "Кучино", на Курьяновских очистных сооружениях, объектах Московского НПЗ и Мусоросжигательного завода № 4. Кроме этого, изучается деятельность пункта сортировки отходов ООО "УК "Кусор", ООО "ПК Вторалюминпродукт". По всем выявленным фактам превышений возбуждены административные дела по статье 8.21 КоАП.