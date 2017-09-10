Городской транспорт Москвы в День города 9 сентября перевез около 12 млн пассажиров

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общественный транспорт и такси Москвы перевезли более 11,6 млн пассажиров в День города 9 сентября. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.
"В День города 9 сентября столичный транспорт вместе с такси перевез 11 млн 602 тыс. человек", - уточнил заммэра.
Он добавил, что безопасность на столичном транспорте во время празднования Дня города обеспечивают более 2,5 тыс. сотрудников службы безопасности.
Москва отмечает юбилейный 870-й День города с 9 по 10 сентября. В двухдневной праздничной программе принимают участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. В столице работают 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов. На площадках проходят 100 творческих мастер-классов для взрослых и детей, 70 интерактивных спортивных программ, научных и театральных выставок.