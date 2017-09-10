Пиротехники МЧС обезвредили в заливе Феодосии мину времен Великой Отечественной войны

ТАСС, 10 сентября. Донная мина времен Великой Отечественной войны весом в одну тонну уничтожена в заливе Феодосии в Крыму. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"О подозрительном предмете, напоминающем взрывоопасный, в службу спасения сообщили очевидцы. Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет как немецкую авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны весом 1 тыс. кг (маркировка LMB-1000), которая находилась в море на глубине 13 м и в 400 м от берега", - сказали в пресс-службе.

Спасатели оповестили о находке все городские службы Феодосии. Было перекрыто движение судов в районе обнаружения. С пляжа вывели 200 отдыхающих. "Учитывая благоприятные погодные условия и технические характеристики боеприпаса, было принято решение провести операцию по уничтожению авиационной донной мины на месте ее обнаружения - в воде", - цитируют в ведомстве слова начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова.

Бомба была уничтожена путем подрыва. После этого водолазы повторно обследовали зону на наличие взрывоопасных предметов. "В ходе обследования дна взрывоопасных предметов не обнаружено", - уточнили в МЧС.