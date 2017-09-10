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Гидрометцентр: в России не ожидаются погодные катаклизмы, способные помешать выборам

Общество
10 сентября, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

В Единый день голосования выборы проходят в 82 из 85 регионов России

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Гидрометцентр не ожидает опасных природных явлений, способных помешать проведению единого дня голосования. Об этом заявила в воскресенье в ЦИК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Я думаю, что погода не помешает проведению выборов. Грозные опасности, которые сотрясают Атлантику и Северо-Американский континент, нам не угрожают", - сказала она.

"Пока никаких опасных и экстремальных погодных явлений не прогнозируется", - добавила Макарова.

Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, проходит 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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