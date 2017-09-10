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Вертолет МЧС эвакуировал в больницу Магаданской области пострадавшего в ДТП

Общество
10 сентября, 12:59 UTC+3 ТАСС

В полете мужчину сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Магаданской области

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ТАСС, 10 сентября. Мужчина, пострадавший в ДТП, доставлен вертолетом МЧС РФ в Магаданскую областную больницу. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс- службе регионального главка министерства.

"В Магадан из Тенькинского городского округа для обследования и лечения в Магаданской областной больнице доставлен мужчина, 1963 года рождения, пострадавший в ДТП. Его перевезли на борту вертолета Ми-8 МЧС России в сопровождении врачей территориального центра медицины катастроф Магаданской области", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло 8 сентября на одном из участков геолого-разведочных работ в 60 км от поселка Омчак Тенькинского городского округа. Погибли четыре человека.

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