Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной

Болельщики "Зенита" почтили память героев блокадного Ленинграда стихотворением БерггольцСпорт 10 сентября, 14:28
Температура в Центральной России близка к рекордной, в Татарстане ждут первые заморозкиВ стране 10 сентября, 14:22
Андрей Родионенко претендует на место в исполкоме Европейского гимнастического союзаСпорт 10 сентября, 14:21
Сборная Латвии сыграет с командой Словении в четвертьфинале ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 14:19
Трутнев: реализуется порядка 85% заключенных на ВЭФ соглашенийЭкономика и бизнес 10 сентября, 14:17
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к РоссииМеждународная панорама 10 сентября, 14:15
Фигуристы Степанова и Букин снялись с контрольных прокатов в СочиСпорт 10 сентября, 14:06
Сечин: публикация его разговора с Улюкаевым отвлекает внимание от сути делаПроисшествия 10 сентября, 13:58
Россиянин Ешеев претендует на место в исполкоме Международной федерации стрельбы из лукаСпорт 10 сентября, 13:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Вторая волна бабьего лета, которая пришла в Москву, будет интенсивной и продолжительной. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Особенности второго периода бабьего лета в Москве связаны с тем, что оно будет очень интенсивным - отклонение от нормы достигнет 9 градусов, и очень продолжительным - целую неделю", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что первая часть второй волны бабьего лета в Москве будет июльского типа, а вторая часть - августовская. "Сначала настоящее жаркое, а потом умеренное бабье лето", - пояснил метеоролог.
Вильфанд уточнил, что в первой половине следующей недели (в понедельник, вторник, среду) дневные температуры составят от 21 до 26 градусов, а ночные - около 15. "В июле самая комфортная погода именно такая. Это очень интенсивное бабье лето и оно будет продолжительным, несмотря на то, что во второй половине недели мы прогнозируем понижение температуры - с четверга по воскресенье будет от 16 до 22 градусов", - отметил он.