Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной

МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Вторая волна бабьего лета, которая пришла в Москву, будет интенсивной и продолжительной. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Особенности второго периода бабьего лета в Москве связаны с тем, что оно будет очень интенсивным - отклонение от нормы достигнет 9 градусов, и очень продолжительным - целую неделю", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что первая часть второй волны бабьего лета в Москве будет июльского типа, а вторая часть - августовская. "Сначала настоящее жаркое, а потом умеренное бабье лето", - пояснил метеоролог.

Вильфанд уточнил, что в первой половине следующей недели (в понедельник, вторник, среду) дневные температуры составят от 21 до 26 градусов, а ночные - около 15. "В июле самая комфортная погода именно такая. Это очень интенсивное бабье лето и оно будет продолжительным, несмотря на то, что во второй половине недели мы прогнозируем понижение температуры - с четверга по воскресенье будет от 16 до 22 градусов", - отметил он.