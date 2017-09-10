Собянин: на Садовом кольце Москвы высадят 2,3 тыс. деревьев до конца года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. На Садовом кольце столицы высадят 2,3 тыс. деревьев до конца 2017 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, приняв участие в празднике 425-летия Садового кольца, приуроченного к окончанию комплексного благоустройства этой исторической магистрали.

Мэр приехал на площадь Красные Ворота, пообщался с местными жителями, юными москвичами и ветеранами Басманного района.

"Когда мы два года назад начинали реконструкцию Садового кольца, задача была непростая", - сказал Собянин в беседе с москвичами. По его словам, надо было, с одной стороны, сохранить магистраль для автомобилистов, с другой - восстановить архитектурный облик Садового кольца, сделать для жителей здесь комфортное и безопасное общественное пространство.

"Реконструкция завершилась. Я надеюсь, у нас все получилось", - подчеркнул глава города. Мэр пояснил москвичам, когда на Садовом кольце появятся деревья.

"В 1937 году Каганович их уничтожил на Садовом кольце. В ноябре - декабре этого года и весной следующего года на Садовом кольце высадим 2300 деревьев, десятки тысяч кустарников, Садовое кольцо будет Садовым не только по названию, но и по содержанию", - сказал Собянин. Он еще раз поздравил всех москвичей с 870-летием Москвы, а также с новым для города праздником - юбилеем Садового кольца.

"Сегодня новый день рождения Садового кольца. Спасибо вам за терпение: основные объемы работ закончились, осталось по мелочи", - добавил мэр, обращаясь к горожанам.

О благоустройстве

Благоустройство Садового кольца в рамках программы "Моя улица" было начато в 2016 году. Первым этапом стал участок от улицы Арбат до улицы Долгоруковская длиной 3,2 км. Общая площадь благоустройства составила почти 26 га.

В 2017 году на Садовом кольце был благоустроен участок от улицы Долгоруковская до Смоленской площади протяженностью 12,1 км. Общая площадь работ затронула более 85 га.

После благоустройства на Садовом кольце ширина тротуаров на разных участках составляет от трех до 20 м. На всем протяжении исторической магистрали устроен новый гранитный бортовой камень, переложены инженерные коммуникации, устроено современное освещение с дополнительными светильниками-торшерами, установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны. На Садовом кольце за два года также было капитально отремонтировано около 170 фасадов зданий.