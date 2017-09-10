В Татарстане начнут строить Центр реинтродукции ирбисов в 2018 году

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БАРНАУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство Центра реинтродукции снежных барсов (ирбисов) в Татарстане запланировано на 2018 год. Об этом в воскресенье сообщил журналистам президент республики Рустам Минниханов, находящийся в рамках рабочей поездки в городе Барнауле Алтайского края.
"Мы уже в этом направлении начали двигаться, сейчас нам надо маточное поголовье. Мы определили место, не такая сложная большая задача. Я думаю, что 2018 год точно [строительство начнется], и дальше уже когда они появятся их надо куда-то размещать", - сказал Минниханов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, когда начнется строительство центра.
По словам руководителя Татарстана, для дальнейшего размещения животных рассматриваются два региона - Горный Алтай, где для барсов оптимальные природные условия, и Алтайский край как регион имеющий хорошую кормовую базу.
"Есть проблема браконьерства, их уничтожают. Звери очень интересные для определенной категории людей, поэтому они должны находиться в таких местах, где им будет безопасно, где природно-климатические условия соответствуют, среда где будут питаться", - пояснил Минниханов.
Как сообщалось ранее, основные работы по созданию межрегионального центра реинтродукции, реабилитации, разведения и охраны краснокнижного снежного барса в Татарстане начнутся летом-осенью 2017 года. Инициатива по открытию такого центра исходит от министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. Центр расположится в Зеленодольском районе Татарстана на базе охотничьего хозяйства "Свияжск". Котят снежных барсов там будут содержать до восьми месяцев.
Снежный барс - вид, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу России. Общая численность ирбисов в РФ - не более 100 особей.