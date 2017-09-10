Путин подтвердил готовность РФ помочь Кубе ликвидировать последствия урагана

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия готова оказать помощь Кубе в ликвидации последствий урагана "Ирма". Это подтвердил президент РФ Владимир Путин.
"Да, мы готовы. Глава МЧС [Владимир Пучков] вам уже предложил свою помощь. Готовы", - сказал Путин, отвечая на вопрос кубинского журналиста, после того как проголосовал на избирательном участке на муниципальных выборах в Москве.
Ранее сообщалось, что глава МЧС России направил телеграммы с предложением помощи заместителю председателя Совета министров Кубы и министру внутренних дел Франции.
Ураган "Ирма" с середины недели бушует в регионе Карибского бассейна и затронул Пуэрто-Рико и Кубу, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. В результате прохождения урагана уже погибли не менее 22 человек. В частности, ураган обрушил многометровые волны на столицу Кубы Гавану, где из-за стихии были подтоплены прибрежные районы и закрыт аэропорт.