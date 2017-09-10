Москалькова проследит за судьбой заключенного московского СИЗО с болезнью почек

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова займется нуждающимся в гемодиализе заключенным, которого обнаружили в СИЗО №4 члены ОНК Москвы.
"Что касается этого заключенного, находящегося в СИЗО-4, я обязательного выясню, как можно оказать ему помощь", - сказала она в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов.
Москалькова также призвала к принятию закона, который обяжет суды освобождать из под стражи тяжело больных граждан. "Необходимо изменить законодательство с тем, чтобы суд не только имел возможность, но и был обязан выносить решение об освобождении [заключенного] из под стражи в случае, если человек болен заболеванием, утвержденным постановлением правительства", - заявила омбудсмен. Она напомнила, что такой законопроект она направила депутатам, поскольку сама не имеет права законодательной инициативы. "Этот законопроект направлен в Госдуму… Я уверена, что он будет поддержан субъектами законодательной инициативы", - сказала уполномоченный.
Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил ТАСС, что члены комиссии обнаружили в СИЗО №4 иностранного гражданина, который содержится под стражей, несмотря на то, что болезнь почек, требующая гемодиализа, включена в утвержденный правительством перечень заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО. Мельников сообщил, что в течение недели заключенному не проводили гемодиализ и его жизни угрожает опасность. Ответственный секретарь ОНК отметил, что лишь в субботу, благодаря вмешательству ОНК во взаимодействии с сотрудниками УФСИН и руководством департамента здравоохранения Москвы в ручном режиме удалось экстренно организовать проведение гемодиализа заключенному.