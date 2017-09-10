Москва научная: жители и туристы провели опыты на Тверской и побывали в XVII веке

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогли проследить развитие отечественной науки от блочного подъемного механизма до беспилотного электробуса на Тверской улице в рамках празднования юбилейного 870-го Дня города. А для любителей космоса в праздничные выходные на ВДНХ развернулась масштабная тематическая площадка.

Секция "Москва изобретает", которая расположилась между Вознесенским и Столешниковым переулками, смогла продемонстрировать научную сторону города, которая стала интересна не только взрослым, но и самым маленьким гостям праздника.

Москва отмечает юбилейный 870-й день города с 9 по 10 сентября. Кульминацией праздника стала программа на Тверской улице, где открылись тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".

Тверская улица на время Дня города стала пешеходной, ее украсили 200 арт-объектов. ВДНХ предложила гостям вместе проследить всю историю освоения космоса человечеством.

"Мы приехали на День города из Брянска, давно не были в Москве. Конечно за это время город сильно преобразился, намного удобней стало ходить в центре. Сын очень увлекается космосом, поэтому в субботу ездили на космическую площадку на ВДНХ, а сегодня решили посетить праздник в центре. Больше всего нам понравились макеты известных московских зданий", - сказала ТАСС Анна.

Познавательный интерактив

Секция "Москва изобретает" предоставила своим гостям весь спектр самых разнообразных научных развлечений. Площадка была условно разделена на три зоны - физика, химия и биология, - которые пользовались большой популярностью среди всех гостей благодаря множеству научно-интерактивных развлечений.

В секции "Физика" всем желающим предлагалось послушать лекции, посвященные выдающимся отечественным ученым: Сахарову, Капице, Ландау, а также таким явлениям, как черные дыры и экзопланеты. Много гостей привлекали физические опыты: экспериментаторы показывали, как зажечь лампочку с помощью грифеля карандаша и замедлить скорость свободного падения магнита посредством алюминиевой трубы.

На площадке, посвященной химии, происходила настоящая научная магия: лаборанты, смешивая вещества между собой, получали новые химические соединения самых разнообразных цветов. На глазах гостей ученые при помощи серной кислоты создали химическую зажигалку.

"День города уже несколько лет для нас - возможность узнать что-то новое, гуляем всегда всей семьей. В этот раз особенно понравилась площадка с химическими опытами - было интересно не только детям, но и нам. Вечером даже стало немного обидно, что было столько много интересных развлечений, а мы не успели все обойти", - поделилась с ТАСС москвичка Марина.

Зона биологии оказалась наиболее притягательной для юных гостей праздника: дети могли собрать макет внутренних органов человеческого организма, поиграть в "анатомические пятнашки", а также в форме викторины посоревноваться в знаниях о внутреннем строении человека.

Кроме того, в рамках интерактива всем желающим рассказывали о способах укрепления здоровья: о преимуществах занятиями скандинавской ходьбой, в форме мастер-класса обучали технике восстановления дыхания, а также стратегиям поведения в критических ситуациях.

Путешествуя с наукой

Секция "Москва изобретает" помогла посетителям не только узнать интересные факты о естественных науках, но и попутешествовать во времени.

Передвигаясь по площадке, гости могли познакомиться и даже лично опробовать достижения науки разных эпох, начиная от блочного подъемного механизма к жидкостному ракетному двигателю РД-253, 3D-принтеру, напечатавшему детали космического спутника, и, наконец, до беспилотного автобуса Matrёshka, который курсировал по Тверской, перевозя первых пассажиров.

Помимо этого, участникам праздника предлагалось увидеть Москву с непривычных ракурсов: на Тверской были установлены три бинокуляра Noon, которые способны переместить каждого в Москву разных эпох.

Первый бинокуляр позволил почувствовать себя настоящим аристократом XVII-XVIII веков: глядя в него, можно прогуляться вместе с остальными жителями той эпохи по Воскресенскому мосту над рекой Неглинная, вдоль стен Белого города, а также разглядеть возвышающуюся Китайгородскую стену. Следующий аппарат переносил в 30-е годы прошлого столетия и позволял увидеть масштабную реконструкцию одной из главных улиц города - Тверской. Третий бинокуляр дал возможность почувствовать себя птицей - посмотреть на современную столицу свысока.

"Мы успели побывать на всех площадках на Тверской. Больше всего понравилась секция про науку. Прослушали лекцию про Ландау, очень интересно. Дочке было немного скучно, поэтому пошли смотреть на Москву в бинокуляры, увидели ее с высоты птичьего полета. Очень необычно", - рассказал ТАСС москвич Андрей.

Космос на ВДНХ

Еще одной праздничной площадкой, посвященной науке, стала Аллея космонавтов на ВДНХ. Там москвичи и гости столицы смогли посетить фотовыставку о первом в истории человечества космонавте "Наш Гагарин", а также принять участие в мастер-классе по изготовлению "космических" сувениров. Любой желающий мог посетить лекции популяризаторов космических исследований, которые рассказывали про МКС, Луну и последние достижения в области космонавтики.

Кроме того, на площадке была установлена сцена, стилизованная под космический корабль, с которой в течение всего дня посетители Аллеи космонавтов могли услышать известные песни про космос в современной обработке.