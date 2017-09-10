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Джон Маккейн заявил о высоких шансах излечиться от опухоли мозга

Общество
10 сентября, 17:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, сентября. /ТАСС

Сенатор назвал онкологическое заболевание очередным трудным испытанием, которое он надеется выдержать

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона) считает, что у него высокие шансы излечиться от опухоли мозга.

"Прогноз достаточно хорош. У меня опасная форма ракового заболевания, однако пока результаты (лечения - прим. ТАСС) замечательные", - отметил сенатор в эфире телекомпании CNN.

Он назвал онкологическое заболевание очередным трудным испытанием, которое он надеется выдержать. "Я оказался перед лицом вызова, но я сталкивался и с другими вызовами. Я вполне уверен в том, что справлюсь и с этим вызовом тоже", - добавил Маккейн.

О том, что у Маккейна диагностирована опухоль в мозгу, было объявлено 19 июля. Представители законодателя сообщили тогда, что 14 июля хирурги медицинского центра в городе Финикс (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза сенатора.

Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил тогда CNN, что у законодателя диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, в результате хирургического вмешательства опухоль удалили. Ранее у сенатора неоднократно был диагностирован рак кожи.

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