Определились победители фестиваля фотографов и видеографов "Два крыла" в КБР

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Жюри определило победителей второго Северо-Кавказского фестиваля фотографов и видеографов "Два крыла" в 12 номинациях, прошедшего в Кабардино-Балкарии (КБР) 4-10 сентября. Более 200 человек, увлекающихся фото- и видеосъемками, в течение недели стали участниками мастер-классов и лекций, которые для них провели более десятка лучших специалистов профессии со всей России. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор и организатор фестиваля Расул Боташев.

"Мы определили победителей по 12 номинациям, это интересные люди, и их работы, по оценкам экспертов, сделаны на достойном международном уровне. Второй фестиваль был более насыщенным по программе, спикерам, количеству лекций, мест локации по сравнению с первым. Проведение Северо- Кавказского фестиваля фотографов и видеографов "Два крыла" на столь масштабном и хорошем, с точки зрения профессионализма, уровне стало возможным благодаря финансам, которые мы получили на молодежном форуме "Машук" (2,5 млн рублей) и многочисленным спонсорам, а также поддержке многих федеральных и местных органов власти", - сказал Боташев.

Организаторы подсчитали, что ежедневно участники фестиваля делали несколько сотен публикаций о фестивале.

"В день в интернете появлялось не менее 800 публикаций о фестивале, в блогах участников, в различных изданиях, социальных сетях. Это огромное количество контента, которое было направлено на рекламу региона, на продвижение фотографии и видеографии", - добавил собеседник агентства.

Фестиваль любителей фотографии решено проводить в разных регионах.

"В прошлом году фестиваль состоялся в Карачаево-Черкесии, в этом мы работали на Голубых озерах в КБР, на следующий у нас есть договоренности провести его в Чеченской Республике в городе Грозном. Цель фестиваля в том, чтобы показать весь Северный Кавказ. Мы приглашаем к себе огромное количество фотографов со всей страны (было несколько участников даже из ближнего зарубежья), и эти люди, вернувшись домой, будут публиковать свои работы, рассказывая о здешних местах", - рассчитывает директор.

По результатам фестиваля организаторы планируют провести выставку в Москве.

"Мы этот вопрос обсуждали в Общественной палате и в ближайшее время предоставим им подборку работ, которые, на наш взгляд, можно будет представить на суд столичного зрителя", - добавил собеседник агентства.