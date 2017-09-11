Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке гепатита в Калифорнии и Колорадо

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в штатах Калифорния и Колорадо. Соответствующее сообщение размещено в понедельник на сайте ведомства.
"Медицинская служба города Сан Диего (штат Калифорния) объявила 1 сентября текущего года о повышении уровня угрозы эпидемического распространения гепатита А. На начало сентября в стихийно возникшем поселении бездомных лиц в районе города Сан Диего диагноз "гепатит А" был установлен у 379 человек, 15 из которых умерли. Муниципальные власти города проводят масштабные мероприятия по очистке и дезинфекции территории, на которой проживают бездомные <...> Согласно статистике, настоящая вспышка гепатита А является самой крупной за последние 20 лет", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство сообщило о 54 документально подтвержденных случаях заражения гепатитом А в штате Колорадо, в том числе одном со смертельным исходом. "Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - предупредили в ведомстве.
Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Его инкубационный период составляет 28 дней.