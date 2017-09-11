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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке гепатита в Калифорнии и Колорадо

Общество
11 сентября, 5:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Согласно статистике, повышении уровня угрозы эпидемического распространения гепатита А является самым крупным за последние 20 лет

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в штатах Калифорния и Колорадо. Соответствующее сообщение размещено в понедельник на сайте ведомства.

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"Медицинская служба города Сан Диего (штат Калифорния) объявила 1 сентября текущего года о повышении уровня угрозы эпидемического распространения гепатита А. На начало сентября в стихийно возникшем поселении бездомных лиц в районе города Сан Диего диагноз "гепатит А" был установлен у 379 человек, 15 из которых умерли. Муниципальные власти города проводят масштабные мероприятия по очистке и дезинфекции территории, на которой проживают бездомные <...> Согласно статистике, настоящая вспышка гепатита А является самой крупной за последние 20 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство сообщило о 54 документально подтвержденных случаях заражения гепатитом А в штате Колорадо, в том числе одном со смертельным исходом. "Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - предупредили в ведомстве.

Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Его инкубационный период составляет 28 дней.

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