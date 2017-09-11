Рекордные 2 млн поездок совершили москвичи с начала года на городских велосипедах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москвичи установили рекорд по частоте аренды городских велосипедов, совершив два миллиона поездок с начала велосезона. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"С начала велосезона совершены два миллиона поездок на городских прокатных велосипедах. Это рекорд за все время существования в Москве велопроката, при этом побит он до окончания сезона. Открытие улиц после реконструкций в рамках проекта "Моя улица" позволит увеличить количество велосипедистов в городе в сентябре", - приводится в сообщении комментарий заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.

В 2016 году услугами велопроката при этом воспользовались 1,6 млн раз, в 2015 году - 880 тыс. раз.

Единая система городского велопроката работает в Москве с 2013 года. Число станций проката в этом году достигло 380, каждый год к сети планируют добавлять еще по 50 станций.