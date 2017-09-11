Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рекордные 2 млн поездок совершили москвичи с начала года на городских велосипедах

Общество
11 сентября, 9:21 UTC+3

В прошлом году велосипеды на городских станциях проката арендовали 1,6 млн раз

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москвичи установили рекорд по частоте аренды городских велосипедов, совершив два миллиона поездок с начала велосезона. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"С начала велосезона совершены два миллиона поездок на городских прокатных велосипедах. Это рекорд за все время существования в Москве велопроката, при этом побит он до окончания сезона. Открытие улиц после реконструкций в рамках проекта "Моя улица" позволит увеличить количество велосипедистов в городе в сентябре", - приводится в сообщении комментарий заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.

В 2016 году услугами велопроката при этом воспользовались 1,6 млн раз, в 2015 году - 880 тыс. раз.

Единая система городского велопроката работает в Москве с 2013 года. Число станций проката в этом году достигло 380, каждый год к сети планируют добавлять еще по 50 станций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Сечин ожидает цену нефти в 2018 году в диапазоне $40-43 за баррель
3
Захарова: Меркель разрешила дилемму Крыма, упомянув ее в контексте объединения Германии
4
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
5
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
6
Венгрия отказалась поддерживать инициативы Украины из-за нового закона "Об образовании"
7
Чалый передал "черноморский привет" Киеву и Берлину, недовольным статусом Крыма и выборами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама