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Система видеомониторинга за лесными пожарами будет внедрена на всей территории ЯНАО

Общество
11 сентября, 10:26 UTC+3 ТАСС

По данным властей региона, система работает круглосуточно и круглогодично

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ТАСС, 11 сентября. Опыт самой северной системы видеомониторинга за лесными пожарами, которая была установлена в этом году в поселке Пельвож Приуральского района, будет внедрен на других территориях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Ямала оценил работу самой северной системы видеомониторинга, которая способна автоматически обнаруживать пожар на ранней стадии, определять координаты и площадь пожара, оповещать о возгорании ответственные службы. Система показала свою работу летом 2017 года, может использоваться и для выполнения других задач по обеспечению безопасности с помощью видеомониторинга. В результате обсуждения итогов работоспособности и эффективности данного мониторинга за любыми ситуациями было принято решение дополнительно рассмотреть возможности внедрения аналогичных точек мониторинга на других территориях региона", - сказали там.

По данным властей региона, система работает круглосуточно и круглогодично. "Программа комплексной безопасности на Ямале будет развиваться. Мы внимательно изучим опыт данной системы мониторинга, а радиус ее действия - десятки километров, и мы найдем варианты расширения области внедрения. Специалисты ответственных служб экстренного реагирования делают точные анализы развития ситуации, просчитывают все риски - это для нас важно", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Ранее ТАСС сообщал, что автоматизированный комплекс, разработанный компанией "Ростелеком", состоит из систем видеонаблюдения и оптической локации дыма, серверной платформы, специального программного обеспечения и геоинформационной системы.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе стояла жаркая погода, температура достигала +30 градусов. По данным властей, основная причина возгораний - грозы, 10 августа режим ЧС был снят. На территории региона выгорело более 170 тыс. гектаров.

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