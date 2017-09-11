В Китае состоялась церемония учреждения World Travel Alliance

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ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Церемония учреждения World Travel Alliance ("Всемирный туристский альянс") состоялась в понедельник в китайском городе Чэнду. Как сообщил ТАСС председатель Комиссии по поддержке и развитию въездного туризма общественного совета Ростуризма Иван Введенский, представляющий в альянсе туристическую ассоциацию "Мир без границ", членство РФ увеличит приток китайских туристов и инвестиций на российский рынок.
" У нас оптимистические ожидания по поводу работы альянса и того места и роли, которые Россия должна в нем занять. Это и китайский туристический поток, это и китайские инвестиции в туристические проекты, это и технологии. Это тесное знакомство с культурой и привычками китайского туриста, сотрудничество в технологиях", - пояснил Иван Введенский.
По его словам, в число учредителей входят 89 участников из 28 стран. Россию в альянсе представляют туристическая ассоциация "Мир без границ" и авиакомпания "Аэрофлот". "В дальнейшем будет безусловно расширяться география стран, наверное, будут участвовать практически все государства", - прогнозирует он.
"Всемирный туристский альянс" является неправительственной некоммерческой организацией, основной деятельностью которой является организация консультаций и сотрудничества между туристскими институтами и участниками этой отрасли.