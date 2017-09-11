Глава Архангельска распорядился начать отопительный сезон в городе с 12 сентября

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Архангельска Игорь Годзиш подписал распоряжение о начале отопительного сезона в жилом фонде города, отопление начнут поэтапно подключать с 12 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.
"Последовательность подключения обусловлена необходимостью плавной загрузки насосного оборудования Архангельской ТЭЦ. Таким образом, на первом этапе подключаются округа с наименьшей тепловой нагрузкой, затем - округа с большей нагрузкой, когда в работу вводится дополнительное оборудование", - приводит пресс-служба слова заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталия Акишина.
Весь жилой фонд Архангельска, запитанный от Архангельской ТЭЦ, планируется подключить к 18 сентября.
Объекты соцсферы начали подключать к теплу 6 сентября. Отопительный сезон в Архангельске весной из-за холодной погоды завершился 6 июня, что позднее обычного на 2-3 недели. По данным Севгиромета, температура ночью в регионе составит 3-8 градусов, местами заморозки до минус 2. Днем воздух прогреется до плюс 14.