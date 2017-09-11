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Избранный глава Карелии Парфенчиков намерен навести порядок с аварийным жильем

Общество
11 сентября, 11:42 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 11, сентября. /ТАСС

По данным Фонда ЖКХ, в регионе необходимо расселить 38,5 тыс. кв. м жилья

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ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который занял первое место по итогам выборов руководителя региона, намерен навести порядок с расселением граждан из аварийного жилья. Об этом сообщается в его обращении, которое в понедельник распространила пресс-секретарь Парфенчикова.

"Жители Карелии оказали мне доверие, и я сделаю все возможное, чтобы его оправдать. Чтобы через пять лет честно сказать: "Сделал все, что обещал". Расселение аварийного фонда, снижение тарифов, возрождение сельского хозяйства - в любом вопросе я буду требовать наведения порядка и достижения результата. Цель проста и понятна: я искренне хочу, чтобы Карелия стала регионом, о котором с гордостью говорят его жители", - говорится в обращении.

О программе расселения

В августе 2017 года Парфенчиков сообщал журналистам, что республике продлили программу расселения аварийного жилья до 1 января 2018 года.

По данным Фонда ЖКХ, региону осталось расселить 38,5 тыс. кв. м жилья. Ранее за срыв программы расселения аварийного жилья получил выговор от президента России экс-глава Карелии Александр Худилайнен, это произошло в феврале 2016 года.

В июле 2017 года председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин причислил Карелию к 10 регионам, которые не успеют завершить реализацию программы до 1 сентября 2017 года.

Открытый диалог

В обращении Парфенчиков отметил, что 10 сентября жители республики, по сути, голосовали за будущее Карелии. Он поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки и не остался равнодушен к судьбе региона.

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"Мы продолжим работу в открытом диалоге с жителями Карелии, опираясь на мнение и потребности наших земляков. Ведь все мы хотим жить в сильной и дружной республике. Уверен, вместе мы сможем этого добиться", - подчеркнул Парфенчиков.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, Парфенчиков получил 61,34% голосов и занял первое место на состоявшихся 10 сентября выборах главы Карелии после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Явка на выборах составила 29,23%.

Выборы руководителя региона проходили в Карелии впервые за 15 лет.

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Единый день голосования - 2017
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