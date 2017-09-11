Стоимость препаратов для терапии ВИЧ снизилась в два раза за полтора года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Стоимость препаратов для терапии пациентов с ВИЧ-инфекцией снизилась в два раза за полтора года, сообщила журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на церемонии открытия московского этапа Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

"За полтора года - в два раза снизились стоимость препаратов от ВИЧ", - сказала министр.

По ее словам, это позволило существенно увеличить охват терапией. "По данным за шесть месяцев 2017 года охват превысил 44%", - сказала министр.

Акция по экспресс-тестированию на ВИЧ проходит совместно с РЖД в 24 городах в тех регионах страны, которые имеют наиболее сложную эпидемиологическую ситуацию с точки зрения распространения ВИЧ. Акция стартовала 7 июля во Владивостоке. Желающие протестироваться на ВИЧ могут сделать это в специальном вагоне поезда РЖД.

"За период с 7 июля почти 15 тыс. человек протестировались на ВИЧ", - уточнила Скворцова. Завершится акция 20 октября в Петербурге.