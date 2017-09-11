Число довольных своей работой учителей сократилось почти в два раза в 2016 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Доля учителей, которые полностью довольны своей работой в школе, упала почти в два раза. Об этом говорится в исследовании Института образования НИУ "Высшая школа экономики" и "Левада-Центра", результаты которого поступили в ТАСС в понедельник.

"В 2016 году доля учителей, которым "все нравится" в их работе в школе, резко снизилась по сравнению с 2015 годом (42% и 22% соответственно). Значение в опросе 2016 года оказалось самым низким за период с 2012 года", - отмечается в исследовании.

Анализ результатов опроса показал, что доля учителей, которые называли те или иные причины недовольства рабочим местом, значительно выросла практически по всем пунктам по сравнению с показателями предыдущего года.

В 2015-2016 годах наиболее распространенной причиной был низкий уровень заработной платы (этот пункт отметили 28% учителей). В ходе опроса 2016 учебного года уже 34% учителей выделили низкую заработную плату как одну из основных причин неудовлетворенности работой.

При этом, как отмечают эксперты Института образования НИУ ВШЭ, среди причин неудовлетворенности на первом месте оказалась высокая внеучебная нагрузка, в том числе большие объемы документации и отчетности (45% ответивших учителей), а заработная плата оказалась на втором месте.

Другие причины

Среди остальных предложенных вариантов причин распределение ответов следующее: плохое социальное обеспечение (25%), плохой контингент учащихся (20%), плохая ресурсная и техническая база школы, в том числе библиотека, наличие компьютеров, лабораторного и производственного оборудования (16%).

Такие показатели, как плохие условия труда на рабочем месте, плохая атмосфера в коллективе, невысокая репутация учебного заведения, отсутствие возможностей карьерного роста, сложности во взаимоотношениях с руководством школы, устаревшие учебные планы и программы, отметили менее 5% опрошенных учителей.

Удовлетворенность работой в школе зависит от возраста учителя: молодые учителя и учителя среднего возраста чаще отмечают вариант ответа "все нравится". Меньше всего учителей, удовлетворенных условиями работы, в самой старшей возрастной группе.

Больше всего удовлетворены своей работой преподаватели общественных дисциплин (доля тех, кому "все нравится" в работе школы, составляет 35%), менее всего - преподаватели математики и информатики (18%), у остальных распределение ответов близко к среднему показателю.

Положительным моментом является следующее: хотя учителя не всегда довольны высокой нагрузкой, уровнем оплаты труда и другими особенностями профессии, очень малая доля хочет сменить работу - 76% учителей ответили, что они не хотели бы уйти с данной работы. Большая часть из тех, кто хотел бы сменить место работы, пока не предпринимает для этого никаких действий: 8% этого еще не делали, 5% не думают, что у них что-либо получится. Только около 2% учителей ответили, что уже ищут другое место работы.

Об исследовании

Исследование Института образование НИУ "Высшая школа экономики" и "Левада-Центра базируется на опросе учителей, проведенном в 2016 году. Большая часть выборки была сформирована за счет школ в регионах РФ. Обследованием были охвачены штатные учителя, проработавшие не менее шести месяцев. Всего было опрошено 2 тыс. учителей в 143 организациях.