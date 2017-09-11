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Ирбисов из питомника в Татарстане будут выпускать в дикую природу Алтая

Общество
11 сентября, 12:39 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 11, сентября. /ТАСС

Специалисты будут отслеживать, как приживаются барсы в горных районах

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты будут выпускать снежных барсов (ирбисов), которых собираются выращивать в питомнике в Татарстане, в дикую природу в Республике Алтай. Об этом сообщил в понедельник глава правительства Республики Алтай Александр Бердников в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, совершающим рабочую поездку на Алтай.

"У нас самая большая популяция барса в РФ, мы договорились с Рустамом Нургалиевичем дать поручение нашим министрам экологии и природных ресурсов разработать программу по сохранению снежного барса. Для нашего коренного населения это очень важно. Смысл в том, что на территории Татарстана будет питомник в ближайшее время, где будут разводить котят снежного барса, их [будут] привозить сюда в Горный Алтай и выпускать", - сказал Бердников.

По словам Минниханова, специалисты из Татарстана будут отслеживать, как приживаются барсы на Алтае.

Ранее сообщалось, что строительство Центра реинтродукции снежных барсов в Татарстане запланировано на 2018 год. Центр будет заниматься реабилитацией, разведением и охраной краснокнижного снежного барса - котят ирбисов там будут содержать до восьми месяцев. Инициатива открытия центра исходит от министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. Центр расположится в Зеленодольском районе Татарстана на базе охотничьего хозяйства "Свияжск".

Снежный барс - вид, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Общая численность ирбисов в РФ - не более 100 особей. Численность снежного барса в Республике Алтай оценивается в 40 особей, горная часть региона - наиболее приемлемая для них среда обитания.

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Донской, Сергей Ефимович Минниханов, Рустам Нургалиевич Бердников, Александр Васильевич
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