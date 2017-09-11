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На Таймыре организуют доставку лекарств в отдаленные поселки

Общество
11 сентября, 13:12 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, сентября. /ТАСС

Доставлять медикаменты на полуостров планируется во время празднования дней оленевода и рыбака

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КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Доставку лекарств в отдаленные поселки Таймыра, не имеющие аптек, планирует организовать предприятие "Губернские аптеки", находящееся в собственности Красноярского края. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Таймыра.

"Павел Вдовенко (заведующий таймырским филиалом "Губернских аптек" - прим. ТАСС) отметил, что во время важных для Таймыра праздников - дни оленевода и рыбака - по возможности будут совершаться выезды работников "Губернские аптеки" для продажи медикаментов в поселки муниципального района, где нет аптечных пунктов", - уточнили в пресс- службе.

Многие жители отдаленных поселков занимаются традиционными промыслами, но на праздники большинство из них, а также кочевники-оленеводы посещают поселки. "На Таймыре филиал работает в двух форматах. Это аптечные пункты, которые принадлежат предприятию "Губернские аптеки", их мы обеспечиваем оборудованием, помещением и персоналом. Есть также отделения на базе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), в которых работает персонал больницы, а мы отправляем им медикаменты по заказам", - приводит пресс-служба слова Вдовенко.

Всего на Таймыре 27 населенных пунктов. Аптеки и аптечные пункты "Губернских аптек" есть в Дудинке, поселках Диксон, Носок и селе Караул. Отделения на базе ФАП действуют в поселках Усть-порт, Тухард, Воронцово, Байкаловск, Хантайское озеро, Волочанка, Потапово, Усть- Авам.

Ранее сообщалось, что Алтайский край предложил Минздраву России создать систему по доставке лекарств в отдаленные села с населением менее 300 человек, где нет аптечных пунктов и ФАП. По словам замминистра региона Елены Кравец, это было бы интересно Томской области, северной части страны, Дальнему Востоку. С Алтайским краем согласились и красноярские коллеги - представитель "Губернских аптек" Анатолий Патюков сообщил тогда ТАСС, что создание таких передвижных аптек существенно облегчит жителям отдаленных сел задачу по приобретению лекарств.

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