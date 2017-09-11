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АТОР: последствия урагана "Ирма" не влияют на отдых туристов в Доминикане

Общество
11 сентября, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Ситуация на курортах острова стабилизировалось, небольшого ремонта требуют элементы ландшафтного дизайна на территории отелей и пляжные бары

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Туристическая жизнь в Доминикане вошла в привычное русло, ликвидация последствий урагана "Ирма", обрушившегося на страну в четверг, не мешает отдыху гостей страны. Об этом сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Отдыху туристов ничего не мешает. Экскурсионное обслуживание на курортах восстановлено. Гостиничный сектор работает в полном объеме без каких-либо ограничений", - цитируют в АТОР слова представителя туроператора ANEX Tour.

В компании Tez Tour ассоциации также подтвердили, что ситуация на курортах Доминиканы стабилизировалось, мелкого ремонта требуют элементы ландшафтного дизайна на территории отелей и пляжные бары.

По данным АТОР, все международные рейсы в Доминикану восстановлены в полном объеме.

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