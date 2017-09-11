В Минздраве назвали мифом то, что Россия самая пьющая страна в мире

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Употребление алкоголя в стране постепенно снижается и Россия уже давно не является самой пьющей страной. Об этом заявил руководитель департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай в понедельник на пресс- конференции в ТАСС.

"Это миф, что наша страна является самой пьющей в мире… Мы не являемся какой-то особо пьющей страной. Тот тезис о том, что это в нашей культуре - выпить - это ложный тезис, и мы должны находить в себе силы это развенчивать", - сказал он.

По его словам, как правило лидирующие позиции в рейтингах занимает страны, в которых существует культура употребления тех или иных напитков (вина, пива).

Салагай отметил, что в 2008 году уровень употребление в РФ был - 18 литров на душу населения, в 2017 году уже снизилось до 10,3 литров в год.