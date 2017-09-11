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Легойда: кино не должно романтизировать курение и алкоголь

Общество
11 сентября, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ подчеркнул, что не может быть никакого заигрывания с этими темами

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Председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Кино не должно романтизировать курение и алкоголь, показывая их в привлекательном свете. Такое мнение высказал журналистам в понедельник председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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"Убрали рекламу курения, и в фильмах тоже намного реже курят сегодня, это, безусловно, приносит свой эффект. Потому что на этот счет есть социальный заказ, который с помощью кинематографа реализуется, это факт", - считает руководитель Синодального отдела.

В качестве примера он привел Голливуд. "Не хочу перечислять, но есть десятки тем, которые стали присутствовать в общественной жизни тех же Соединенных Штатов Америки, потому что было мощнейшее участие кинематографа, поэтому это очень важно, эти образы", - отметил Легойда.

По его словам, ситуация с курением в кино связана с другими подобными случаями.

"Есть такое понятие, как "романтизация". Вот выпивший человек, это на уровне шутки у нас, давайте его пожалеем. Безусловно, такого человека надо пожалеть, такой человек нуждается в помощи, чтобы в таком состоянии он больше не был. Но здесь никакого заигрывания быть не может, никакого умиления", - заключил Легойда.

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