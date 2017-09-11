МЧС в ходе учений отработало взаимодействие сети центров управления в кризисных ситуациях

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Международные учения под эгидой INSARAG (Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения) прошли в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ в Москве. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях состоялись командно-штабные учения под эгидой INSARAG по реагированию на разрушительное землетрясение в Малайзии. Мероприятие организовано Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН с привлечением региональных структур Азиатско-тихоокеанского региона в рамках масштабных трехдневных учений", - сказали в пресс-службе.
В учениях были задействованы представители УКГВ ООН в Бангкоке, координационного центра Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по оказанию гуманитарной помощи, центра по управлению в кризисных ситуациях Малайзии, а также объединенного исследовательского центра Евросоюза в области мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий. В режиме видеоконференцсвязи за мероприятием наблюдали спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, который в 2016 году прошел международную аттестацию INSARAG.
"Главной целью учений являлась отработка международного взаимодействия Глобальной сети центров управления в кризисных ситуациях. В ходе учений была организована совместная работа ситуационных центров в рамках информационного ресурса УКГВ ООН. Особое внимание было уделено обсуждению порядка оказания и приема чрезвычайной гуманитарной помощи от зарубежных партнеров с учетом приоритетных потребностей "пострадавшего" государства", - отметили в ведомстве.
По словам представителей МЧС, участники из других стран высоко оценили действия россиян во время учений. Они подчеркнули, что такие мероприятия жизненно необходимы для совершенствования реагирования на глобальные ЧС.