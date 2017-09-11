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Путин отметил рост интереса к рабочим профессиям у абитуриентов 2017 года

Общество
11 сентября, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

С этой оценкой согласилась вице-премьер Ольга Голодец

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в этом году молодежь проявила повышенный интерес к рабочим специальностям. Такое мнение он высказал в ходе совещания с членами правительства.

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"Мы наблюдаем рост интереса к рабочим профессиям. По-моему, у нас на 50 тыс., чуть больше поступило в средние специальные профессиональные учебные заведения?" - сказал он. С такой оценкой согласилась вице-премьер Ольга Голодец.

При приеме в колледжи, куда в этом году пошло учиться 2,8 млн человека, отмечен рост конкурса по целому ряду специальностей, отметила она. "Работодатели сегодня просят о том, чтобы практику целевого приема, которую мы делаем в отношении высших учебных заведений, мы распространили на средние специальные учебные заведения. Мы прорабатываем такие возможности", - рассказала вице-премьер.

Что касается высшего образования, то, по словам зампреда правительства, текущий год показал серьезные качественные изменения. "Это же подтвердилось и на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. В этом году самый высокий проходной балл был в Санкт-Петербургском национально-исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики на направлении подготовки "Прикладная математика и информатика". Тем детям, которые захотели там учиться, той молодежи, пришлось преодолеть порог 99,7 балла, - рассказала Голодец. - Очень высокий балл был в Высшей школе экономики по той же самой специальности - 99,3 балла. Тяжелее всего в этом году было поступить в Московский физико-технический университет. Средний проходной балл составил 85,3 балла".

По данным вице-премьера, вырос и средний балл для поступления, что говорит о качестве приема. Голодец отметила, что серьезно изменился состав обучающихся. "План приема для обучения по специальностям, прежде всего "ИТ", "Авиационная и ракетно-космическая техника" был увеличен на 5,3 процента, по ядерной энергетике - на 5,5 процента, кораблестроение - на 2,5 процента", - рассказала она, отметив, что доля мест по медицинским специальностям тоже увеличилась.

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