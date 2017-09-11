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Первые студенты российско-китайского Института искусств приступили к занятиям

Общество
11 сентября, 15:16 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 11, сентября. /ТАСС

Студенты после прохождения четырехлетнего курса обучения по программе бакалавриата получат дипломы МГПУ и Вэйнаньского педагогического университета

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ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Первые учащиеся российско-китайского совместного Института искусств приступили к занятиям в пятницу. Учебное заведение расположено в городе Вэйнань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) и является совместным проектом Московского педагогического государственного университета (МПГУ), а также Вэйнаньского педагогического института.

"Открытие совместного института стало своевременным шагом на пути развития практических аспектов гуманитарного сотрудничества наших стран", - отметил посол РФ в Китае Андрей Денисов. "Убежден, что в процессе обучения в совместном российско-китайском Институте искусств студенты не только получат уникальные для китайской образовательной среды знания в области русской и мировой культуры, но и приобретут практические навыки, которые позволят выпускникам института занять достойное место на чрезвычайно конкурентном современном рынке труда", - говорится в послании Андрея Денисова, направленном в связи с торжественной церемонией начала учебного года.

Как сказал ТАСС проректор МГПУ Константин Доценко, "на первый курс набрали 300 студентов". "Мы рассчитываем, что не только китайская сторона, но и мы сможем поучиться у китайских коллег", - отметил он.

По словам проректора, студенты после прохождения четырехлетнего курса обучения по программе бакалавриата получат дипломы МГПУ и Вэйнаньского педагогического университета. Во время учебы предусмотрены стажировки китайских студентов в Московском государственном педагогическом университете.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по проекту создания российско-китайского совместного Института искусств на базе Вэйнаньского педагогического института был подписан 7 ноября 2016 года первым заместителем министра образования и науки РФ Натальей Третьяк и заместителем министра образования КНР Хао Пином.

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