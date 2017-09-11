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Группировка МЧС завершила восстановительные работы в пострадавшем от наводнения Приморье

Общество
11 сентября, 15:28 UTC+3 ТАСС

Все спасатели, участвовавшие в ликвидации последствий ЧС, будут отправлены в санатории

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ТАСС, 11 сентября. Спасатели завершили аварийно- восстановительные работы в Приморье, пострадавшем от наводнения, группировка возвращается в места дислокации. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра министерства.

"Все поставленные задачи выполнены. Аэромобильные группировки МЧС России, командированные месяц назад в Приморский край для ликвидации последствий циклона, покидают регион. Руководство муниципалитетов и жители торжественно провожают спасателей и благодарят за неоценимую помощь", - сказали в пресс-службе.

"Ребята сделали самую тяжелую и грязную работу. Сами мы никак бы не справились, особенно в столь короткие сроки. Вместе со спасателями в наши города и села пришли помощь, поддержка, а главное, у людей появились силы, не опускать руки в этой трудной ситуации", - цитируют в ведомстве слова главы наиболее пострадавшего от стихии Барабашского сельского поселения Валерия Колесникова.

В МЧС подчеркнули, что все спасатели, участвовавшие в ликвидации последствий ЧС, будут отправлены в санатории.

Циклон ударил по Приморскому краю 7 августа по шести районам: Уссурийскому, Хасанскому, Михайловскому, Надеждинскому, Октябрьскому и Пограничному. В результате ливней в 35 населенных пунктах подтопило свыше 2,5 тыс. частных и многоквартирных домов и 17 социально-значимых объектов. Группировка МЧС, стянутая в район ЧС из дальневосточных и сибирских регионов, составила порядка полутора тысяч человек.

За месяц они вывезли 10 тыс. куб. метров нанесенного водой мусора, расчистили 3,5 тыс. придомовых территорий, откачали воду из почти тысячи подвалов, просушили почти 500 домов, очистили почти 200 колодцев, 1 тыс. местных жителей оказана адресная помощь. Особое внимание спасатели уделяли пожилым людям, ветеранам и многодетным семьям.

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