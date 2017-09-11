В Сибирской пожарной академии МЧС к присяге приведены 249 новобранцев

ТАСС, 11 сентября. Присягу в Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России в Железногорске принесли 249 новобранцев, сдавших экзамены. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра ведомства.

"249 новобранцев влились в ряды МЧС России, выдержав вступительные вузовские испытания. Курсанты и студенты нового набора приняли участие в торжестве по случаю приведения к присяге и принесли свои клятвы", - сказали в пресс-службе.

Торжественная церемония прошла на центральной городской площади, поэтому на нее пришли и жители Железногорска. Также присутствовали руководители Красноярского края и СРЦ МЧС. Выступил взвод барабанщиков академии, здесь же открылась выставка пожарно-спасательной техники.

"Слова клятвы, которые вы произнесли, невозможно забрать назад, вы поклялись в верности Отчеству. Теперь вы полноправные члены дружного коллектива академии и системы МЧС России. Я желаю вам упорства и трудолюбия в благородном деле служения народу и Родине", - процитировали в ведомстве обращение к новобранцам начальника академии Александра Макарова.