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В Нью-Йорке объявлена минута молчания в память о жертвах терактов 11 сентября

Общество
11 сентября, 16:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, сентября. /ТАСС

Президент США Дональд Трамп примет участие в траурной церемонии у здания Пентагона

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Общегородская минута молчания объявлена в 8:46 (15:46 мск) в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября - 2977 мужчин, женщин и детей. В это время 16 лет назад террористы из группировки "Аль-Каида"(запрещена в РФ) направили один из четырех захваченных ими пассажирских авиалайнеров на северную башню "Всемирного торгового центра (ВТЦ). В 9:03 (16:03 мск) будет объявлена еще одна минута молчания - в момент, когда самолет врезался в южную башню ВТЦ.

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© AP Photo/Chao Soi Cheong

Теракты 9/11 в США: факты о трагедии

Затем минуты молчания будут объявлены в 9:37 (16:37 мск) - в тот момент, когда самолет врезался в здание Пентагона, в момент обрушения южной башни ВТЦ в 9:59 (16:59 мск), в момент падения четвертого захваченного террористами лайнера в районе Шенксвилла в 10:03 (17:03 мск) и в момент обрушения северной башни ВТЦ в 10:28 (17:28 мск).

В промежутках между минутами молчания на территории Мемориала жертвам терактов у двух выложенных черными гранитными плитами по традиции будут зачитывать имена всех погибших при терактах, а затем состоится церемония возложения венков.

Президент США Дональд Трамп, уроженец Нью-Йорка, по сообщению информационного агентства Associated Press (AP) примет участие в траурной церемонии у здания Пентагона, где будут присутствовать также министр обороны США Джим Мэттис и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Данфорд. В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс и министр внутренних дел Райан Зинке выступят на церемонии у города Шенксвилл в штате Пенсильвания, где началось создание "Башни голосов", в память от 33 пассажирах и 7 членах экипажа самолета, захваченного террористами и разбившегося неподалеку от города.

Вечером с площадки рядом с мемориалом над Нью-Йорком на примерно шесть километров в высоту взметнется столб света, повторяющий очертания погибших башен ВТЦ. 88 ксеноновых прожекторов будут светить на протяжении всей ночи и только к утру их свет постепенно погаснет. Впервые такая иллюминация была организована 11 марта 2002 года, через полгода после трагедии.

В нынешнем году организаторы памятных мероприятий решили также подсветить строящееся здание греческой православной церкви Святого Николая. Она расположена прямо напротив Мемориала жертвам терактов 11 сентября и в день трагедии была разрушена. Всю предстоящую ночь здание церкви будет светиться.

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Мэттис, Джеймс Данфорд, Джозеф Пенс, Майкл (Майк)
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