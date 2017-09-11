В Ингушетии расчистили берега всех рек республики в рамках акции "Вода России"

Швыдкой: Театр мюзикла вернул "России" облик 1961 годаКультура 11 сентября, 16:09
APM Terminals продает свою долю в терминале ЗебрюггеТранспорт 11 сентября, 15:53
Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимумаОбщество 11 сентября, 15:50
В Чувашии рельсовый автобус столкнулся с грузовикомПроисшествия 11 сентября, 15:48
Умер американский автор комиксов Лен Уэйн, участвовавший в создании РосомахиКультура 11 сентября, 15:34
Игрок "Торпедо" Галимов признан лучшим вратарем недели в КХЛСпорт 11 сентября, 15:23
"ИжАвто" начал серийное производство универсала LADA VestaЭкономика и бизнес 11 сентября, 15:23
"Слован" проиграл "Адмиралу" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛСпорт 11 сентября, 15:21
Биография избранного главы Республики Мордовия Владимира ВолковаБиографии и справки 11 сентября, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Жители Ингушетии с начала года расчистили берега всех 20 рек республики в рамках всероссийской акции "Вода России", сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В результате проведенных мероприятий в текущем году в рамках акции "Вода России" в Ингушетии были расчищены берега всех 20 рек, а также прудов. Произведено благоустройство и восстановление родников в муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что общая площадь очищенных от мусора территорий превысила 47 тыс. кв. м.