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В Ингушетии расчистили берега всех рек республики в рамках акции "Вода России"

Общество
11 сентября, 15:53 UTC+3 МАГАС МАГАС 11, сентября. /ТАСС

Общая площадь очищенных от мусора территорий превысила 47 тыс. кв. м

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МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Жители Ингушетии с начала года расчистили берега всех 20 рек республики в рамках всероссийской акции "Вода России", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В результате проведенных мероприятий в текущем году в рамках акции "Вода России" в Ингушетии были расчищены берега всех 20 рек, а также прудов. Произведено благоустройство и восстановление родников в муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что общая площадь очищенных от мусора территорий превысила 47 тыс. кв. м.

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