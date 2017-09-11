В Ингушетии расчистили берега всех рек республики в рамках акции "Вода России"

МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Жители Ингушетии с начала года расчистили берега всех 20 рек республики в рамках всероссийской акции "Вода России", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В результате проведенных мероприятий в текущем году в рамках акции "Вода России" в Ингушетии были расчищены берега всех 20 рек, а также прудов. Произведено благоустройство и восстановление родников в муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что общая площадь очищенных от мусора территорий превысила 47 тыс. кв. м.