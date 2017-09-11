Водоснабжение более 28 тыс. жителей Тульской области восстановлено после аварии

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ТУЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Коммунальная авария в городе Кимовске Тульской области ликвидирована. Подача воды в многоквартирные дома, где проживают более 28 тыс. человек, возобновлена, сообщили в понедельник ТАСС в региональном управлении МЧС.
"Аварийно-восстановительные работы на подводящей трубе диаметром 100 мм завершены. Водоснабжение многоквартирных домов, где проживают более 28 тыс. человек, восстановлено. Система заполняется водой, поэтапно повышается давление ее подачи. В проведении ремонта участвовали коммунальные службы города и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС", - сказали в управлении.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром прорвало водопровод в городе Кимовск. В зону отключения попало свыше 1,6 тыс. домов. Причина ЧП устанавливается. В течение дня подразделения МЧС вместе с администрацией Кимовского района организовали подвоз воды для жителей.