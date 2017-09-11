Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Водоснабжение более 28 тыс. жителей Тульской области восстановлено после аварии

Общество
11 сентября, 17:25 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 11, сентября. /ТАСС

Ремонт производили коммунальные службы и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Коммунальная авария в городе Кимовске Тульской области ликвидирована. Подача воды в многоквартирные дома, где проживают более 28 тыс. человек, возобновлена, сообщили в понедельник ТАСС в региональном управлении МЧС.

"Аварийно-восстановительные работы на подводящей трубе диаметром 100 мм завершены. Водоснабжение многоквартирных домов, где проживают более 28 тыс. человек, восстановлено. Система заполняется водой, поэтапно повышается давление ее подачи. В проведении ремонта участвовали коммунальные службы города и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС", - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром прорвало водопровод в городе Кимовск. В зону отключения попало свыше 1,6 тыс. домов. Причина ЧП устанавливается. В течение дня подразделения МЧС вместе с администрацией Кимовского района организовали подвоз воды для жителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
2
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
3
Движение на МЦК прерывалось из-за выезда на пути автомобиля
4
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Чем занимаются муниципальные депутаты в Москве
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама