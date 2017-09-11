В Иркутске стартовал всероссийский слет студентов-спасателей

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ТАСС, 11 сентября. Слет студентов-спасателей из почти всех регионов России стартовал в понедельник в Иркутске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
"Подобное мероприятие проводится в Иркутской области впервые. Соучредителями слета стали ГУ МЧС России по Иркутской области и администрация Иркутска. Всего в Иркутск прибыли более 100 студентов-спасателей", - сказали в пресс- службе.
Мероприятие проходит на базе Иркутского национального исследовательского технического университета. В рамках него состоятся соревнования по пожарной эстафете, ликвидации ЧС на автотранспорте, поисково-спасательным работам в техногенных условиях, работам в природной среде и на акватории и другое. Также будут проводиться круглые столы, интеллектуальные игры и экскурсии. Слет завершится 15 сентября.