Памятник Герою РФ Александру Прохоренко откроют в Оренбурге 4 ноября

ОРЕНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Памятник в честь Героя РФ Александра Прохоренко, погибшего в Сирии при выполнении боевой задачи, установят в сквере в Оренбурге 4 ноября. Об этом сообщили в понедельник в городской администрации.

"4 ноября памятник Герою России будет открыт, фундамент памятника уже готов. Сейчас мы ждем поставки гранитных элементов для основания памятника. Сам памятник тоже практически готов, он вылит из бронзы", - уточнили в администрации.

Прохоренко погиб в марте 2016 года при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в районе Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. За этот поступок ему было посмертно присвоено звание Героя России. Похоронен на малой родине в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

Прохоренко учился в Оренбургском высшем зенитном ракетном училище, был переведен после его расформирования в академию ПВО в Смоленске.