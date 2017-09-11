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Памятник Герою РФ Александру Прохоренко откроют в Оренбурге 4 ноября

Общество
11 сентября, 17:59 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 11, сентября. /ТАСС

Александр Прохоренко погиб в марте 2016 года во время операции по освобождению Пальмиры. Попав в окружение боевиков, офицер вызвал огонь на себя

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ОРЕНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Памятник в честь Героя РФ Александра Прохоренко, погибшего в Сирии при выполнении боевой задачи, установят в сквере в Оренбурге 4 ноября. Об этом сообщили в понедельник в городской администрации.

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"4 ноября памятник Герою России будет открыт, фундамент памятника уже готов. Сейчас мы ждем поставки гранитных элементов для основания памятника. Сам памятник тоже практически готов, он вылит из бронзы", - уточнили в администрации.

Прохоренко погиб в марте 2016 года при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в районе Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. За этот поступок ему было посмертно присвоено звание Героя России. Похоронен на малой родине в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

Прохоренко учился в Оренбургском высшем зенитном ракетном училище, был переведен после его расформирования в академию ПВО в Смоленске.

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