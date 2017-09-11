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Алтайский школьник стал победителем этапа "Созвездия мужества" МЧС за спасение ребенка

Общество
11 сентября, 18:03 UTC+3 ТАСС

В июле этого года 15-летний Сергей Рехтин спас из воды девятилетнего мальчика

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ТАСС, 11 сентября. МЧС Республики Алтай назвало победителя в номинации "Дети-герои" регионального этапа Всероссийского конкурса "Созвездие мужества" МЧС России. Им стал 15-летний школьник села Усть-Кокса, спасший тонувшего ребенка. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.

"Сергей Рехтин стал победителем республиканского этапа конкурса "Созвездие мужества" в номинации "Дети герои", который проводит ГУ МЧС России по Республике Алтай. В июле этого года он спас из воды девятилетнего мальчика", - сказали в МЧС.

Происшествие, едва не закончившееся трагедией, произошло рядом с селом. Была жаркая погода и дети купались в заводи на реке Катунь. Девятилетнего мальчика течением вынесло на глубокое место, и он начал тонуть. Сергей услышал крики о помощи, бросился в воду и спас ребенка. Мальчик не пострадал.

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