Алтайский школьник стал победителем этапа "Созвездия мужества" МЧС за спасение ребенка

ТАСС, 11 сентября. МЧС Республики Алтай назвало победителя в номинации "Дети-герои" регионального этапа Всероссийского конкурса "Созвездие мужества" МЧС России. Им стал 15-летний школьник села Усть-Кокса, спасший тонувшего ребенка. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.

"Сергей Рехтин стал победителем республиканского этапа конкурса "Созвездие мужества" в номинации "Дети герои", который проводит ГУ МЧС России по Республике Алтай. В июле этого года он спас из воды девятилетнего мальчика", - сказали в МЧС.

Происшествие, едва не закончившееся трагедией, произошло рядом с селом. Была жаркая погода и дети купались в заводи на реке Катунь. Девятилетнего мальчика течением вынесло на глубокое место, и он начал тонуть. Сергей услышал крики о помощи, бросился в воду и спас ребенка. Мальчик не пострадал.