Путин поздравил студентов российско-китайского университета с началом учебного года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии открытия российско-китайского университета в Шэньчжэне с началом первого учебного года. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Искренне поздравляю вас с началом первого учебного года в российско-китайском университете, созданном на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института", - говорится в поздравлении. Президент отметил важность взаимодействия в сфере образования в рамках стратегического сотрудничества России с Китаем. Он выразил надежду, что "выпускники [университета] будут востребованы не только в России и Китае, но и во всем мире".

"Уверен, что открытие российско-китайского университета на базе двух столь авторитетных вузов послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", - подчеркнул Путин.

"Сердечно благодарю всех, кто участвовал в работе по созданию университета, а его профессорско- преподавательскому составу и студентам желаю успехов и всего самого доброго", - добавил глава государства.

Совместный российско-китайский университет университет был учрежден 5 сентября 2014 года Московским государственным университетом им. Ломоносова и Пекинским политехническим институтом. Обучение в университете проводится по программам бакалавриата по дисциплинам "Русский язык и литература", "Прикладная математика и информатика", "Химия, физика и механика материалов" и "Экономика". Стоимость обучения составляет 40 тысяч юаней в год (около 350 тысяч рублей).