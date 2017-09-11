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Папа римский назвал "глупцом" того, кто не признает изменения климата

Общество
11 сентября, 18:50 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 11, сентября. /ТАСС

По мнению понтифика, недавняя череда разрушительных ураганов в Западном полушарии - повод всерьез задуматься о глобальном потеплении

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ВАТИКАН, 11 сентября. /ТАСС/. Ответственность за изменения климата лежит на каждом, и тем, кто не признает их, стоит обратиться к ученым за фактами. Такое мнение высказал папа римский Франциск журналистам, отвечая на их вопросы по дороге в Рим из Колумбии, где он находился с апостольским визитом.

"Почему кто-то не признает последствия климатических изменений? Мне приходит на ум фраза из Ветхого Завета: "Человек глуп, [человек] упрям. Единственное создание, которое дважды наступает на те же грабли, - это человек", - приводит его слова агентство ANSA.

"Многие решения, многие противоречия зависят от денег", - добавил он.

"Те, кто не признают (климатических изменений - прим. ТАСС), должны пойти к ученым и спросить у них. По этому вопросу и о последствиях этих феноменов они четко высказываются и указывают, какой линии стоит придерживаться. И все от мало до велика несут ответственность, каждый - от политиков до простых людей. И это [климатические изменения] не та вещь, с которой можно шутить, история рассудит, какие решения были приняты", - отметил Папа Римский.

По его мнению, недавняя череда разрушительных ураганов в Западном полушарии - повод всерьез задуматься о глобальном потеплении. "Если мы не остановимся, мы утонем", - передает агентство Reuters слова понтифика. Как отмечает агентство, глава Католической церкви поддержал Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата.

В конце августа в Атлантике сформировались сразу два урагана пятой, максимальной степени мощности по шкале Саффира-Симпсона - "Ирма" и "Харви". Стихия затронула восточное побережье Соединенных Штатов, а также Пуэрто- Рико, Кубу, острова Сен-Мартен и Сен-Бартельми, Антигуа и Барбуда, Американские и Британские Виргинские острова, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам. По последним данным, жертвами "Харви" в Техасе стали 70 человек, пять человек погибли во Флориде из-за урагана "Ирмы", также унесшего десять жизней на Кубе.

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Темы
Борьба с изменениями климата
Персоны
Франциск (Папа Римский)
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